«Вот и вы разделись»: Шпица не постеснялась примерить платье с экстремальным декольте

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Карина Бернтгольц
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Роковой образ актрисы понравился ее подписчикам и вызвал бурю интересных ассоциаций.

Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa

Известная российская актриса Катерина Шпица в очередной раз вскружила голову фанатов, продемонстрировав свою сногсшибательную фигуру в элегантном платье. На этот раз звезда сериала «Полярный» примерила весьма роковой образ. Она надела черное сексуальное платье, которое идеально подчеркнуло достоинства ее фигуры и акцентировало внимание на выразительных чертах лица.

Наряд настолько подходил Шпице, что увидев новое фото артистки в Instagram, подписчики просто не могли отвести глаз от кумира. Впрочем, больше всего их впечатлило экстремальное декольте и разрез, обнаживший стройные ноги светской львицы.

«А потому что могу себе позволить», — написала знаменитость в подписи к посту.

Ошеломленные стилем теледивы, фанаты в комментариях утверждали: красота Шпицы не знает границ. Впрочем, как всегда нашлись и недоброжелатели.

Instagram @katerinashpitsa

«Катюша, ты волшебная!»

«Нет слов! Очень крутой образ!»

«Ну вот…и вы разделись. Жаль»;

«Очень дерзкое и стильное платье! Красота!»

«Надо быть скромнее!» — писали юзеры.

Шпица уже не первый раз сводит с ума поклонников своей красотой. Ранее 5-tv.ru писал, что ее сравнили с Ларой Крофт в откровенном образе.

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