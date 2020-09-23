«Вот и вы разделись»: Шпица не постеснялась примерить платье с экстремальным декольте
Роковой образ актрисы понравился ее подписчикам и вызвал бурю интересных ассоциаций.
Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa
Известная российская актриса Катерина Шпица в очередной раз вскружила голову фанатов, продемонстрировав свою сногсшибательную фигуру в элегантном платье. На этот раз звезда сериала «Полярный» примерила весьма роковой образ. Она надела черное сексуальное платье, которое идеально подчеркнуло достоинства ее фигуры и акцентировало внимание на выразительных чертах лица.
Наряд настолько подходил Шпице, что увидев новое фото артистки в Instagram, подписчики просто не могли отвести глаз от кумира. Впрочем, больше всего их впечатлило экстремальное декольте и разрез, обнаживший стройные ноги светской львицы.
«А потому что могу себе позволить», — написала знаменитость в подписи к посту.
Ошеломленные стилем теледивы, фанаты в комментариях утверждали: красота Шпицы не знает границ. Впрочем, как всегда нашлись и недоброжелатели.
«Катюша, ты волшебная!»
«Нет слов! Очень крутой образ!»
«Ну вот…и вы разделись. Жаль»;
«Очень дерзкое и стильное платье! Красота!»
«Надо быть скромнее!» — писали юзеры.
Шпица уже не первый раз сводит с ума поклонников своей красотой. Ранее 5-tv.ru писал, что ее сравнили с Ларой Крофт в откровенном образе.
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