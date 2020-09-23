Видео стрельбы ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» в акватории Черного моря

В России продолжаются масштабные стратегические учения «Кавказ 2020». В акватории Черного моря расчеты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» уничтожили условного противника — целую эскадру вражеских кораблей которые не успели высадить десант и даже приблизиться к берегу.

В Абхазии российские разведчики и местный спецназ вместе разгромили горный лагерь условных террористов. В Астраханской области боевая тревога прозвучала для экипажей вертолетов Ми-28 и К-52. Они нанесли массированный удар по мишеням в районе села «Капустин Яр».

Труднее пришлось их соседям на полигоне «Ашулук». Там впервые провели полноценный учебный бой после заката солнца. Да еще в пустынной местности без наземных ориентиров. Цели искали лишь с помощью приборов ночного видения и систем навигации.