Видео стрельбы ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» в акватории Черного моря

Эфирная новость 36

Условная эскадра вражеских кораблей была уничтожена в рамках стратегических учений «Кавказ 2020».

Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ, 5-tv.ru

В России продолжаются масштабные стратегические учения «Кавказ 2020». В акватории Черного моря расчеты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» уничтожили условного противника — целую эскадру вражеских кораблей которые не успели высадить десант и даже приблизиться к берегу.

В Абхазии российские разведчики и местный спецназ вместе разгромили горный лагерь условных террористов. В Астраханской области боевая тревога прозвучала для экипажей вертолетов Ми-28 и К-52. Они нанесли массированный удар по мишеням в районе села «Капустин Яр».

Труднее пришлось их соседям на полигоне «Ашулук». Там впервые провели полноценный учебный бой после заката солнца. Да еще в пустынной местности без наземных ориентиров. Цели искали лишь с помощью приборов ночного видения и систем навигации.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
76.35
0.08 89.25
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:45
Адвокат Ефремова подал жалобу: давление Пашаева на актера — повод для смягчения приговора
16:37
Джентльмен и многоженец: как сложилась судьба актера Ивана Краско
16:34
С 1 января маркировка ювелирных изделий становится обязательной
16:32
Названа причина столкновения фрегата ВМФ РФ с иностранным судном в Балтийском море
16:20
Маленькая пакость большого человека: челябинский депутат обиделся на избирателей
16:20
Готовим сытное азу по-татарски — пошаговый рецепт с фото

Сейчас читают

Миллионерша под счастливой звездой: Сколько зарабатывает самый узнаваемый астролог Василиса Володина
Международная реакция на выступление Владимира Путина в ООН
«Не только в реке плескалась с Тарзаном» — Штурм показала архивное фото с мужем Королевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок