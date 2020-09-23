Шесть заключенных сбежали из колонии в Дагестане, прорыв тоннель

Шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии строгого режима в дагестанском поселке Шамхал. Они сделали подкоп и вырыли тоннель, по которому и покинули зону, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Сообщается, что среди сбежавших — один уроженец Таджикистана, остальные — уроженцы Дагестана. По некоторым данным, осужденные готовились к побегу год.

Сбежавшим заключенным предстояло отбыть в колонии от восьми до 15 лет за совершенные ими тяжкие преступления.

«Четверо из шести были осуждены к длительным срокам за наркотических преступления, двое — за убийства», — сообщил источник.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во ФСИН, на место происшествия выехал начальник УФСИН по Республике Дагестан Андрей Поляков, заместители начальника управления, оперативный штаб, оперативный состав, ОСБ (отдел собственной безопасности), ОСН (отдел специального назначения).

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