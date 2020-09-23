Навального выписали из стационара берлинской клиники

Алексей Навальный был выписан из стационара берлинской клиники Charite. Об этом стало известно в среду, 23 сентября. Отмечается, что состояние здоровья блогера настолько улучшилось, что его лечение неотложной помощи было решено прекратить.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику Charite. 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен боевым веществом. В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

В МИД РФ назвали заявление Берлина об «отравлении» Навального очередной информационной кампанией против РФ. К слову, российские дипломаты, врачи и правоохранительные органы до сих пор не получили от германских коллег данные по ситуации с блогером.

Ранее 5-tv.ru опубликовал первое фото Алексея Навального из берлинской клиники Charite.