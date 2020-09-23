Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

|
Светлана Шевченко
Срочная новость 2 133

Удостоверение главы республики ему вручила лично глава ЦИК.

Фото, видео: ТАСС / БелТа; Telegram @tutby_official

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Об этом сообщает государственное агентство БелТА.

Известно, что глава республики произнес присягу, положив руку на Конституцию на белорусском языке.

«Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности», — завил Лукашенко.

После этого им был подписан акт о принесении присяги, а глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента Республики Беларусь.

Пул Первого

Церемония инаугурации проходит во Дворце Независимости. На нее приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты, руководители госорганов, местная исполнительная власть, а также СМИ, деятели науки, культуры и спорта.

На выборах 9 августа 2020 года Александра Лукашенко по официальным данным ЦИК поддержали 80,1% избирателей при явке в 84,28%.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
76.27
0.23 89.48
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:01
«Это грустно»: Оскар Кучера посетовал, что 2020 год «погубил» многих актеров
11:39
«Взял и согласился» — певица Калашникова об измене ее бойфренда с мужчиной
11:33
Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
11:32
Высокопоставленного сотрудника спецслужб ограбили на юго-западе Москвы
11:24
Пресс-секретарь Лукашенко отказалась назвать дату его инаугурации
11:12
Почем нынче знания? Аналитики озвучили среднюю стоимость услуг репетиторов в России

Сейчас читают

Руки в ноги и на выход: Федосееву-Шукшину выгоняют из «спорной» квартиры
Екатерина Варнава инфицирована коронавирусом?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок