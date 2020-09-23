Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Об этом сообщает государственное агентство БелТА.

Известно, что глава республики произнес присягу, положив руку на Конституцию на белорусском языке.

«Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности», — завил Лукашенко.

После этого им был подписан акт о принесении присяги, а глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента Республики Беларусь.

Пул Первого

Церемония инаугурации проходит во Дворце Независимости. На нее приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты, руководители госорганов, местная исполнительная власть, а также СМИ, деятели науки, культуры и спорта.

На выборах 9 августа 2020 года Александра Лукашенко по официальным данным ЦИК поддержали 80,1% избирателей при явке в 84,28%.