Олег Тиньков назвал свой главный проект после сделки с «Яндексом»
Ведущий борьбу с лейкемией бизнесмен рассказал о планах своим подписчикам.
Фото: Instagram @olegtinkov
Бизнесмен Олег Тиньков, активно ведущий борьбу с лейкемией, на своей странице в Instagram назвал подписчикам свой главный проект после сделки с «Яндексом». 52-летний предприниматель отметил, что на сегодняшний день основной задачей является победа над онкологическим заболеванием.
«На сегодня у меня главный проект — выжить!» — написал Олег Тиньков.
В обращении к юзерам бизнесмен пояснил, что его сделка с «Яндексом», по сути, не является продажей Тинькофф Банка. По словам Олега Тинькова, это, скорее, слияние двух лучших IT-компаний страны.
Предприниматель заверил пользователей, что продолжит курировать работу кредитной организации. В результате предоставление услуг клиентам выйдет на качественно новый уровень.
Олег Тиньков в марте текущего года объявил, что у него диагностирована лейкемия. Бизнесмен заявил, что уходит с поста главы совета директоров Тинькофф Банка. В июле медики провели предпринимателю операцию по трансплантации костного мозга.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что акции «Яндекса» взлетели на фоне возможной покупки «Тинькофф Банка».
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