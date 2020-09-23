Олег Тиньков назвал свой главный проект после сделки с «Яндексом»

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Василий Заика
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Ведущий борьбу с лейкемией бизнесмен рассказал о планах своим подписчикам.

Олег Тиньков назвал свой главный проект после сделки с «Яндексом»

Фото: Instagram @olegtinkov

Бизнесмен Олег Тиньков, активно ведущий борьбу с лейкемией, на своей странице в Instagram назвал подписчикам свой главный проект после сделки с «Яндексом». 52-летний предприниматель отметил, что на сегодняшний день основной задачей является победа над онкологическим заболеванием.

«На сегодня у меня главный проект — выжить!» — написал Олег Тиньков.

Instagram @Instagram @olegtinkov

В обращении к юзерам бизнесмен пояснил, что его сделка с «Яндексом», по сути, не является продажей Тинькофф Банка. По словам Олега Тинькова, это, скорее, слияние двух лучших IT-компаний страны.

Предприниматель заверил пользователей, что продолжит курировать работу кредитной организации. В результате предоставление услуг клиентам выйдет на качественно новый уровень.

Олег Тиньков в марте текущего года объявил, что у него диагностирована лейкемия. Бизнесмен заявил, что уходит с поста главы совета директоров Тинькофф Банка. В июле медики провели предпринимателю операцию по трансплантации костного мозга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что акции «Яндекса» взлетели на фоне возможной покупки «Тинькофф Банка».

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