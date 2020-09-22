Акции «Яндекса» взлетели на фоне возможной покупки «Тинькофф Банка»

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Валентин Черников
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Сумма сделки оценивается в 5,48 миллиарда долларов.

Акции «Яндекса» взлетели на фоне возможной покупки «Тинькофф Банка»

Фото: globallookpress.com /ALEXEY BYCHKOV

Акции «Яндекса» взлетели в цене на фоне объявления о предварительной договоренности компании с TCS Group Holding о покупке мажоритарной доли в «Тинькофф Банке».

Как уточняет РБК, на Московской бирже акции выросли на 3,21%, их стоимость составила 4,7 тысячи рублей. На американской бирже акции выросли на 5%, и их стоимость закрепилась на отметке 62 доллара.

Ценные бумаги материнской компании «Тинькофф Банка» TCS Group Holding выросли на 1,5% и превысили отметку в две тысячи рублей. Глобальные депозитарные расписки (ГДР) на бумаги обеих компаний-участников будущей сделки также подорожали. Котировки «Яндекса» выросли на 2,8%, а цена ГДР TCS Group Holding — на 6%.

О предварительной договоренности «Яндекс» и TCS Group Holding стало известно вечером 22 сентября. Контрольный пакет последней, принадлежащий структурам Олега Тинькова, будет выкуплен «Яндексом». Сумма сделки оценивается в 5,48 миллиарда долларов из расчета 27,6 доллара за одну акцию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп дал добро на приобретение TikTok корпорацией Oracle.

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