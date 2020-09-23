Госдума одобрила повышение акциза на сигареты с 2021 года

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Василий Заика
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Соответствующие поправки в Налоговый кодекс, предложенные Минфином, были приняты в окончательном чтении 23 сентября.

Госдума одобрила повышение акциза на сигареты с 2021 года

Фото: TASS / EP / CHRISTIAN BRUNA

Государственная дума РФ одобрила повышение акциза на сигареты на 20% с 1 января 2021 года. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс, разработанные Министерством финансов, депутаты приняли в окончательном чтении 23 сентября, говорится на сайте нижней палаты парламента.

С начала будущего года косвенный налог за одну тысячу сигарет или папирос вырастет до 2 359 рублей. Акциз на вейпы и электронные сигареты в 2021 году составит 60 рублей за штуку.

Комментируя поправки, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль подчеркнул, что увеличение ставки на табачную продукцию будет способствовать ужесточению контроля за нелегальным производством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут сильно подорожать сигареты.

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