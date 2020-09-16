В России могут сильно подорожать сигареты

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Анастасия Шадская
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Минфин РФ предложил поправки в Налоговый кодекс, способные повлиять на жизнь курильщиков в стране.

В России могут сильно подорожать сигареты

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

В Министерстве финансов России уже готов проект поправок в Налоговый кодекс РФ по повышению ставок акциза на обычные и электронные сигареты. Прибавка к нынешней стоимости составит 20%, пишет РБК.

Что изменится?

Согласно данным издания, изучившего данный документ, его уже одобрили члены комиссии по законопроектной деятельности. Теперь его должны рассмотреть на заседании правительства РФ. В этом году из-за коронавируса бюджетные расходы были в разы выше запланированного. Благодаря этим поправкам в Минфине планируют получить дополнительные средства в казну.

Что сейчас?

В настоящее время Налоговый кодекс РФ также планирует повышение ставки акциза на никотиносодержащие продукты, сигареты и электронные средства для курения. Но этот прирост составляет всего четыре процента, а действовать начнет с 1 января 20221 года.

Как это повлияет на цены?

Именно от размера акциза зависит конечная стоимость табачной продукции. Если его подымут на предложенные 20%, то в среднем одна пачка сигарет будет стоить 140 рублей. В розницу же будут отпускать сигареты с прибавкой в 20 рублей за каждую пачку.

Зачем?

Стоимость сигарет в России достаточно низкая, а число курильщиков велико. Чтобы уменьшить его, в Министерстве здравоохранения предложили продолжить борьбу за сокращение потребления табака россиянами. Ранее для этих же целей были введены ужасающие картинки с последствиями курения на пачках сигарет и обязательная маркировка табачных изделий.

Ранее 5-tv.ru сравнивал вред от курения и коронавируса.

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