«От денег отказаться тяжело»: Кучера признался в финансовых трудностях

Актер и телеведущий Оскар Кучера не так давно ушел из программы «Звезды сошлись» спустя три года плодотворной и успешной работы. Шоу он вел вместе со своей подругой — телеведущей Лерой Кудрявцевой. В студии дуэт обсуждал детали личной жизни знаменитостей с приглашенными гостями. Причиной ухода ведущий тогда назвал банальную усталость и «нежелание копаться в грязном белье».

Сейчас Оскар играет в мюзикле «Дон Жуан», и, кажется, отдает театру всего себя. Уход из «Звезды сошлись» не стал для Кучеры проблемой, а с Кудрявцевой они остались в хороших отношениях.

«Мы с Лерой друзья, мы столько лет дружим, что какие конфликты могут быть?» — подметил актер.

Он также поделился, что долгое время обдумывал свое увольнение и обсуждал его с Кудрявцевой. Телеведущая в свою очередь поддержала решение Оскара.

«Я надеюсь, что мы еще совместно что-нибудь сделаем более интересное», — порассуждал Кучера.

Кроме прочего он отметил, что уход из проекта на федеральном канале ударил по его кошельку.

«От денег отказаться тяжело», — признался бывший соведущий Кудрявцевой.

Несмотря на материальные потери, Оскар подметил, что не все в жизни измеряется финансами, есть более важные вещи.

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