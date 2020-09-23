«Это грустно»: Оскар Кучера посетовал, что 2020 год «погубил» многих актеров

Пользователи интернета не перестают шутить о тяготах и горестях 2020-го. Причитают, что все события этого года скорейшими темпами «приближают» человечество к концу света. Но становится не смешно, если вспомнить, жизни скольких знаменитых и талантливых людей оборвались в 2020.

Только за последний месяц — три громких трагедии. В конце прошедшей недели, 19 сентября, ушел из жизни заслуженный артист и бессменный ведущий «Русского лото» Михаил Борисов. 22 сентября в результате ДТП скончался телеведущий Дмитрий Жулин. Актер сериала «Воронины» Борис Клюев ушел из жизни в возрасте 76 лет в первый день осени.

В середине лета, 20 июля скончался и режиссер «Приключений Незнайки и его друзей» Александр Боголюбов. Его сын — актер Оскар Кучера посетовал, что этот год забрал многих выдающихся людей, профессионалов своего дела, а главное — чьих-то мужей и отцов.

Известно, что Александр Боголюбов 30 июня обратился к медикам с подозрением на пневмонию. Официально диагноз COVID-19 не заявлялся, но сам Оскар тем не менее косвенно намекнул на это страшное заболевание.

«Я думаю, что ни для кого не секрет, что та дрянь, с которой мы столкнулись, она достаточно заразная и опасная, особенно для людей в возрасте», — отметил актер.

Дмитрий Жулин и Борис Клюев погибли не из-за коронавируса, но прослеживается общая трагичная тенденция 2020 года для представителей шоу-бизнеса и простых людей.

«Это грустно, но все мы когда-нибудь умрем, но человек жив, пока мы его помним», — подытожил Кучера.

На фоне утраты отца и большого объема работы над новым ролями, актер ушел из программы «Звезды сошлись», которую он вел вместе с Лерой Кудрявцевой. В студии дуэт обсуждал детали личной жизни знаменитостей с приглашенными гостями. Кучера объяснил это усталостью и «нежеланием копаться в грязном белье».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто заменит Оскара Кучеру на передаче с Лерой Кудрявцевой.