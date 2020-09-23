С матерью актрисы театра и кино Марины Митрофановой в Сургуте произошла крайне неприятная ситуация. Люди, представившиеся сотрудниками жилищно-эксплуатационного управления и следственного управления СК, пришли к ней с обыском в девять часов утра и начали выламывать дверь в квартиру, при этом соответствующего постановления у них не было. Более того, как выяснилось позднее люди в масках и с дубинками перепутали подъезд, дом и даже ту улицу, где живет предполагаемый злоумышленник.

Instagram @mitrofankina

Об инциденте эмоционально рассказала сама актриса Митрофанова в своем микроблоге в Instagram и потребовала привлечь к ответственности участников «хамского, незаконного происшествия».

«Сломав общую дверь, они стали ломиться к маме в квартиру, на вопрос о причине, человек из Следственного комитета сказал, что это обыск, на просьбу показать постановление, ответил, что ничего не обязан. Какого же было их удивление, когда они поняли, что это не тот адрес, который им нужен», — рассказала актриса.

Девушка также отметила, что «гости» после случившегося не извинились и не предложили возместить ущерб за испорченную дверь, а «просто убежали»,

«Тут началось, двое людей в форме стали прятаться в лифте от моей мамы, пытавшейся трясущимися руками их сфотографировать, а следователь и женщина побежали вниз по лестнице», — сообщила Марина Митрофанова.

Instagram @mitrofankina

В пресс-службе СК по Югре сообщили, что пока не могут прокомментировать данную ситуацию, пообещав позднее опубликовать его на сайте ведомства. В администрации Сургута в свою очередь предложили написать заявление в прокуратуру Сургута просьбой провести проверку о законности действий сотрудников полиции и ЖЭУ.

«Если Вы звонили в полицию, значит, там в обязательном порядке зафиксировали звонок. Только таким образом можно разобраться в этой ситуации и наказать виновных», — отметили представители администрации города.

Российская актриса театра и кино Марина Митрофанова известна зрителям по ролям в картинах «Красивая жизнь», «На дальней заставе», «Скоро будет счастье».

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