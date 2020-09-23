Видео: неадекватная мамаша обматерила и ударила ребенка в такси

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Валентин Черников
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Курский водитель записал на видеорегистратор шокирующий эпизод издевательств женщины над малолетним.

Фото, видео: YAY\TASS, ВКонтакте @kyrskcity

Шокирующий эпизод общения неадекватной матери с маленьким сыном попал на камеру видеорегистратора курского такси. На опубликованном в сети ролике видно, как женщина кричит на ребенка матом, унижает и бьет за незначительную оплошность.

Сначала мальчик замешкался при посадке в машину, за что получил от родительницы оплеуху. В ярости женщина наговорила ему много обидных слов.

«Нытика-ублюдка родила! Когда ты, ****, вырастешь и съедешь от меня! Я тебя терпеть не могу!» — прокричала мамаша.

По пути женщина заглянула в пакет, который принес сын, и заявила об отсутствии некого документа. Это привело ее в бешенство.

«Я тебя сейчас буду бить, отвечаю! Я тебя сейчас забью в этой машине, мразь!» — проорала неадекватная мать. Исполнила ли она обещанное, неизвестно — последующая часть пути осталась за кадром.

По уточненной информации, Следственным отделом по Центральному административному округу города Курска СУ СК по Курской области организована процессуальная проверка по факту размещения в сети ролика. В ее рамках будут установлены фактические обстоятельства и дана оценка действиям женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Кроме того, запись инцидента была передана уполномоченному по правам ребенка в Курской области. Личность женщины устанавливается.

Ранее 5-tv.ru писал, что неадекватная мамаша обматерила сына и напала на очевидцев в Новгородской области.

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