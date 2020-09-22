Видео: неадекватная мамаша обматерила сына и напала на очевидцев

5-tv.ru публикует видеоролик, снятый жителями города Боровичи Новгородской области на одной из остановок общественного транспорта. На кадрах неадекватная женщина без стеснения нецензурно разговаривает с кем-то по телефону. При этом, рядом находится ее малолетний сын.

Местная жительница «красочно» описывает собеседнику, что ребенок незадолго до этого сбежал от нее и спрятался в парке. Горе-мамаша отметила, что за подобные проделки мальчика надо «пришибить».

Ожидающие транспорт женщины заступились за парнишку и принялись делать местной жительнице замечания. В ответ на них посыпался отборнейший мат. В определенный момент пристыженная горе-мамаша вскочила с места и попыталась ударить одну из оппоненток.

После того как очевидцы заявили, что ребенка надо изымать из этой семьи, женщина демонстративно встала и ушла. Мальчик остался сидеть на остановке.

Жители Боровичей в социальных сетях отмечают, что дебоширку зовут Татьяна и она уже лишена родительских прав на двоих детей.

Сотрудники органов опеки уже наведались в семью с проверкой. Горе-мамаша пояснила, что действительно с кем-то ругалась, а замечания горожан просто вывели ее из себя. Сам мальчик добавил, что мама на него не кричит и дома все в порядке. Несмотря на это, делом занялись правоохранительные органы. Рассматривается вопрос о лишении женщины родительских прав в очередной раз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина до смерти забил трехлетнего сына возлюбленной под Иркутском.