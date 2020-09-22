Видео: неадекватная мамаша обматерила сына и напала на очевидцев

|
Василий Заика
19

Инцидент произошел на одной из улиц города Боровичи Новгородской области.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sonja Krebs, ВКонтакте @boro.tube

5-tv.ru публикует видеоролик, снятый жителями города Боровичи Новгородской области на одной из остановок общественного транспорта. На кадрах неадекватная женщина без стеснения нецензурно разговаривает с кем-то по телефону. При этом, рядом находится ее малолетний сын.

Местная жительница «красочно» описывает собеседнику, что ребенок незадолго до этого сбежал от нее и спрятался в парке. Горе-мамаша отметила, что за подобные проделки мальчика надо «пришибить».

Ожидающие транспорт женщины заступились за парнишку и принялись делать местной жительнице замечания. В ответ на них посыпался отборнейший мат. В определенный момент пристыженная горе-мамаша вскочила с места и попыталась ударить одну из оппоненток.

После того как очевидцы заявили, что ребенка надо изымать из этой семьи, женщина демонстративно встала и ушла. Мальчик остался сидеть на остановке.

Жители Боровичей в социальных сетях отмечают, что дебоширку зовут Татьяна и она уже лишена родительских прав на двоих детей.

Сотрудники органов опеки уже наведались в семью с проверкой. Горе-мамаша пояснила, что действительно с кем-то ругалась, а замечания горожан просто вывели ее из себя. Сам мальчик добавил, что мама на него не кричит и дома все в порядке. Несмотря на это, делом занялись правоохранительные органы. Рассматривается вопрос о лишении женщины родительских прав в очередной раз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина до смерти забил трехлетнего сына возлюбленной под Иркутском.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
76.27
0.23 89.48
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:16
«Пропало обоняние»: жена главного тренера «Зенита» инфицирована коронавирусом?
16:11
Дельтапланерист разбился в Кабардино-Балкарии
16:06
Видео: неадекватная мамаша обматерила сына и напала на очевидцев
16:02
Что США хорошо, то европейцу холодно: Штаты создают коалицию против «Северного потока — 2»
16:00
Почему Дима Билан покрасил волосы в красный цвет и как певец чувствует себя после болезни?
15:54
Отец Марцинкевича прилетел в Челябинск, чтобы забрать тело сына

Сейчас читают

Ушел в монастырь, но вернулся: что терзало погибшего в ДТП актера Жулина
Наташа Королева назвала истинного виновника скандала с изменой Тарзана
Тарзан уже не первый раз предает Наташу Королеву — экс-участник «Дома-2»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок