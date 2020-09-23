Жительницу Волгоградской области задержали по подозрению в убийстве с особой жестокостью. По версии следствия, 33-летняя женщина зарезала собственного мужа, затем расчленила его и закопала останки в нескольких местах близлежащей лесополосы.

Как удалось выяснить 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел 24 августа 2020 года в городе Волжский. В этот день между супругами возникла крупная ссора, в разгар которой женщина, не сдержав эмоций, набросилась на мужа с ножом. От множественных травм в области грудной клетки потерпевший скончался на месте.

Как уточнила старший помощник руководителя управления СУ СК РФ по Волгоградской области Наталия Рудник, к расчленению тела мужа подозреваемая принялась на следующий день после его смерти. Завершив кровавую расправу, вдова спрятала останки благоверного в полиэтиленовые пакеты и закопала их в лесу. После чего, как ни в чем не бывало, вернулась к обычной жизни.

«Ее беспокоило единственное — что останки потерпевшего могут растащить животные, поскольку женщине не удалось закопать их достаточно глубоко. Своими опасениями она даже поделилась с приятелем», — подчеркнула представитель СК.

В результате слаженных действий правоохранителей, подозреваемую в убийстве удалось быстро задержать. В настоящее время решается вопрос об избрании для женщины меры пресечения. Отмечается, что вину в содеянном она признала сразу и даже начала сотрудничать со следствием. В частности, подозреваемая показала места захоронения останков супруга.

Известно, что на иждивении у жительницы Волжского находятся двое детей возраста трех и пять лет. По ее словам, в момент убийства оба находились дома, однако как мать расправлялась с отцом, они якобы не видели.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

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