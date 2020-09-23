Подозреваемый в расчленении транссексуала в Ленобласти актер арестован
В отношении Юрия Яновского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 24 суток
Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru
Стрельба, расчленение транссексуала, побег от полиции — все эти эпизоды правоохранители Петербурга вменяют карточному шулеру Юрию Яновскому, который сам себя называет — актером.
Сегодня Кировский суд в отношении подозреваемого в убийстве избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 24 суток.
По версии следствия, в ночь с 12 на 13 января 2020 года предполагаемый злоумышленник вызвал транссексуала в апарт-комплекс на набережной Макарова, где зарезал жертву кухонным ножом, после чего расчленил тело пилой. Предположительно, фрагменты тела подозреваемый вывез в Кировский район Ленинградской области и выбросил в реку.
Шокирующие подробности убийства выяснил корреспондент Алексей Полторанин. Подробнее в видеорепортаже.
Ранее 5-tv.ru писал, кем был предполагаемый убийца расчлененного молодого человека в Ленинградской области. По предварительной информации, после совершения преступления актер скрылся в Твери, только потом вернувшись в Петербург.
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