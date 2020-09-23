Подозреваемый в расчленении транссексуала в Ленобласти актер арестован

Стрельба, расчленение транссексуала, побег от полиции — все эти эпизоды правоохранители Петербурга вменяют карточному шулеру Юрию Яновскому, который сам себя называет — актером.

Сегодня Кировский суд в отношении подозреваемого в убийстве избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 24 суток.

По версии следствия, в ночь с 12 на 13 января 2020 года предполагаемый злоумышленник вызвал транссексуала в апарт-комплекс на набережной Макарова, где зарезал жертву кухонным ножом, после чего расчленил тело пилой. Предположительно, фрагменты тела подозреваемый вывез в Кировский район Ленинградской области и выбросил в реку.



Шокирующие подробности убийства выяснил корреспондент Алексей Полторанин. Подробнее в видеорепортаже.

Ранее 5-tv.ru писал, кем был предполагаемый убийца расчлененного молодого человека в Ленинградской области. По предварительной информации, после совершения преступления актер скрылся в Твери, только потом вернувшись в Петербург.