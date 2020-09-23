Громкий скандал разгорелся вокруг инцидента с избиением малолетнего ребенка в машине такси в Курске. Кадры шокирующего эпизода выложил в сеть водитель, наблюдавший за происходящим.

Как следует из видеозаписи с регистратора, при посадке автомобиль женщина первой заняла заднее сидение, а ее сын немного замешкался, в результате чего получил пощечину. Далее, не сдерживая эмоций, мать мальчика несколько раз его обматерила и в присутствии свидетеля открыто заявила: если он не будет следовать ее указаниям, она «забьет его прямо в этой машине».

За комментариями по поводу случившегося 5-tv.ru обратился к родственникам избитого малыша. Так, его отец, по совместительству сожитель неадекватной гражданки, заявил, что данная ситуация его нисколько не удивляет.

«Это мой сын, Захар, младший. Я как бы ожидал этого, но не так скоро», — разводя руками, высказался мужчина.

Бабушка мальчика, в свою очередь, отреагировала более эмоционально и жестко.

«Раньше надо было спрашивать! Никому нет до этого дела, сколько раз говорили! Зачем вы в душу лезете?!» — отрезала родственница матери мальчика.

Соседи избившей собственного сына женщины от конкретных комментариев по поводу ситуации отказались. Сразу несколько местных жительниц мотивировали это тем, что «не хотят проблем». Однако одна из них все же уточнила: пострадавший мальчик всегда был покладистым и слушался родителей.

«Когда она выпивши, она невменяемая. У нее все там полыхает! Она и прибить может… Она не осознает, что делает. То ли больная, не знаю», — поделилась наблюдениями женщина.

По факту случившегося Следственным отделом по Центральному административному округу города Курска СУ СК по Курской области организована процессуальная проверка. Кроме того, запись инцидента была передана уполномоченному по правам ребенка в Курской области.

Ранее 5-tv.ru показал шокирующие кадры из Курска, где неадекватная мать обматерила и ударила собственного ребенка