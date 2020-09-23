Скончалась знаменитая французская певица Жюльетт Греко

Знаменитая французская певица и актриса Жюльетт Греко ушла из жизни. На момент смерти «Музе Сен-Жермен-де-Пре», как ее называли журналисты, было 93 года. По данным телеканала BFMTV, артистка умерла у себя дома в Раматюэле на юге Франции в окружении семьи.

Жюльетт Греко — одна из самых ярких французских певиц. Ее талантом восхищаются во всем мире. В конце 1930-х звезда выступала танцовщицей в парижской Опера Гарнье. Во время Второй мировой войны она вступила в Сопротивление, была арестована, но избежала высылки из-за юного возраста. Расцвет карьеры Греко как певицы пришелся на послевоенный период. Первый диск артистки вышел в 1951 году «Я такая, как есть» (Je suis comme je suis) был премирован и стал классикой французского шансона.





