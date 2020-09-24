Экосистема «Яндекса» и «Тинькофф» принесет миллиардную прибыль

Экономисты обсуждают возможную сумму сделки между компаниями «Яндекс» и «Тинькофф». Подробностей пока немного, о намерениях двух крупнейших игроков российского рынка стало известно менее суток назад,

Судя по всему, покупку или слияние еще обсуждают и детали ее пока не известны никому. По нашим данным, «Тинькофф банк» хочет сохранить название. «Яндекс» ждет собрания акционеров, чтобы дать сделке ход. Впрочем, уже не первый раз IT-гигант хочет пойти на объединение. «Яндекс» в какой-то момент пытался слить активы со Сбербанком, но идея была признана неудачной. И теперь рынок ждет бескомпромиссная конкуренция двух новых растущих экосистем.

Корреспондент Виталий Ханин убедился: биржи уже отреагировали. Подробнее смотрите в видеорепортаже.