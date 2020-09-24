«Опростоволосился в постели» —сексолог о причинах измены Тарзана Наташе Королевой

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Светлана Александрова
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Керим Костоев перечислил возможные мотивы сексуального поведения 50-летнего стриптизера.

«Опростоволосился в постели» —сексолог о причинах измены Тарзана Наташе Королевой

Фото: Instagram @tarzan___official

Возможной причиной измен Тарзана Наташе Королевой мог стать некий конфуз в интимной жизни пары. Такое предположение в интервью порталу NEW INFORM сделал сексолог и писатель Керим Костоев. Впрочем, по его словам, мотивов для похода на сторону у 50-летнего стриптизера могло быть множество.

«В этот период у мужчин иногда просыпается вторая волна романтизма, и их тянет на девочек помоложе, у которых только первая волна романтизма еще не закончилась. В это время зрелые жены мужчин более серьезны и не так интересны. А если у него высокая сексуальная конституция, то он будет искать связи на стороне, если не хватает чего-то одного», — пояснил эксперт.

Кроме того, по словам Костоева, в постели с супругой Сергей Глушко мог «опростоволоситься» и теперь боится повторения конфуза.

«Может, он боится, что с Королевой снова такое случится, снова он не сможет, и он поэтому ищет удовлетворение на стороне», — считает сексолог.

Еще одно предположение Костоева — что Тарзан попросту «зажрался» и «ищет, где перекусить».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru Наташа Королева на своей странице в Instagram анонсировала выход новой песни «Красная помада», после чего поклонники певицы обвинили ее в том, что вся эта история с изменой Тарзана с актрисой Анастасией Шульженко и ее беременностью — не более чем пиар перед выходом нового клипа.

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