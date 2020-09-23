«Оказался не тот»: Королева выпустила неоднозначную песню на фоне скандала с Тарзаном

Скандальная история любовного треугольника Наташи Королевой, Сергея «Тарзана» Глушко и малоизвестной актрисы Анастасии Шульженко, назвавшейся любовницей стриптизера, могла оказаться пиар-акцией. К такому выводу пришли поклонники звездной пары после презентации певицей нового трека «Красная помада».

Королева выложила в Instagram фрагмент песни и анонсирована выход клипа на Youtube. В тексте композиции прослеживается недвусмысленный намек на разочарование певицы в любимом.

«В новом платье меня несет. А он оказался не тот. Для него я невидимая, даже если разденусь догола», — поет Королева.

В посте певица не стала раскрывать подробности нынешних отношений с мужем, чтобы не нарушать интригу, но намекнула на воссоединение семьи после временного разлада на почве измен стриптизера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star) 23 Сен 2020 в 2:24 PDT

«Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновленной структурой семейных ролей, а другие теряют все то немногое, чем владели! В японском языке слово «кризис» состоит из двух иероглифов. Один переводится: «разрушение — второй шанс! Разрушение дает нам новый шанс!» — написала Наташа.

Поклонники отреагировали на публикацию артистки шквалом критики в адрес ее и Тарзана. Многие пользователи укрепились во мнении, что супруги разыграли спектакль с целью привлечь внимание к песне Королевой.

«Ну вот, теперь понятно, к чему эта движуха с изменами. Реклама новой песни»;

«Все ради пиара, все сами придумали! Ничего святого!»

«Вот они умеют разводить! Такую историю придумали, телеканалы подключили… Одним словом, артисты»;

«Более топорного пиара в жизни не видела»;

«А как им еще привлечь к себе внимание? Зачем делать красивый клип и искать хорошую песню, ведь сами они не умеют их писать, а Николаев ей бесплатно не подарит. Намного проще вывернуть наизнанку грязное белье и подождать стервятников», — отозвались подписчики.

В начале сентября Королева обратилась в полицию с заявлением о краже драгоценностей на сумму в пять миллионов рублей и трех тысяч евро. Певица уверяет, что за время ее пребывания в отпуске домой к мужу приходили две дамы, которые после секса с ним пошли на воровство. Имя одной из подозреваемых позже стало известно — речь о 28-летней актрисе Анастасии Шульженко. Девушка заявила на публику, что ждет от стриптизера ребенка.

Вскоре после назревшего скандала Тарзан выступил с публичным заявлением в Instagram, в котором признался в измене. При этом артист уточнил, что коварные злоумышленницы опоили его, соблазнили и в результате обокрали. Спустя сутки он удалил запись с признанием. Вскоре после выхода телешоу с участием Шульженко разозленный Глушко осудил допустивших даму в эфир и призвал не вмешиваться в частную жизнь его и супруги.

Ранее 5-tv.ru писал, что Королева показала, как борется со стрессом на фоне скандала с изменой Тарзана.