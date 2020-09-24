Подцепил на «Кинотавре»? Резо Гигинеишвили слег с коронавирусом

После того, как коронавирус подтвердился у бойфренда Екатерины Варнавы, 28-летнего режиссера Александра Молочникова, поклонники всерьез обеспокоились здоровьем любимых звезд, которые общались с ним на «Кинотавре». В частности, опасения у фанатов стало вызывать состояние возлюбленной инфицированного звезды Comedy Woman, Анны Чиповской и Светланы Ходченковой, а также режисера Резо Гигинеишвили.

Если информация о COVID-19 ни у одной из светских львиц пока не подтвердилась, то тест Гигинеишвили на коронавирус показал положительный результат. Об этом сообщает KP.RU.

Сам режиссер пока подобные сведения никак не прокомментировал, однако источники сообщили изданию, что заболевание у него протекает без осложнений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Екатерина Варнава могла заразиться коронавирусом от своего бойфренда Александра Молочникова.