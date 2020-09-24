В России предложили изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ

В России предложили по-новому определять границы бедности. Как рассказали «Известиям» в Высшей школе экономики, минимальный размер оплаты труда необходимо как можно скорее отвязать от прожиточного минимума и повышать его ежегодно на 2–3% выше инфляции.

Это, по мнению экспертов, значительно улучшит благосостояние малоимущих, а также снизит нагрузку на бюджет. Идеей уже заинтересовались в Минтруде. В ближайшее время планируется начать работу над соответствующим законопроектом.

Как отмечает «Коммерсантъ», в Минтруде рассматривают инициативу, чтобы МРОТ до 2026 года находился на уровне 42% медианной зарплаты по стране. С 2021 года также предлагают определить прожиточный минимум как 44,2% от среднедушевого дохода.