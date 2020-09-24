В России предложили изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ

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До конца года Минтруд должен определить подход к установлению расчета минимального размера оплаты труда на будущий год и последующий период.

Фото, видео: ТАСС / Евгений Разумный, 5-tv.ru

В России предложили по-новому определять границы бедности. Как рассказали «Известиям» в Высшей школе экономики, минимальный размер оплаты труда необходимо как можно скорее отвязать от прожиточного минимума и повышать его ежегодно на 2–3% выше инфляции.

Это, по мнению экспертов, значительно улучшит благосостояние малоимущих, а также снизит нагрузку на бюджет. Идеей уже заинтересовались в Минтруде. В ближайшее время планируется начать работу над соответствующим законопроектом.

Как отмечает «Коммерсантъ», в Минтруде рассматривают инициативу, чтобы МРОТ до 2026 года находился на уровне 42% медианной зарплаты по стране. С 2021 года также предлагают определить прожиточный минимум как 44,2% от среднедушевого дохода.

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