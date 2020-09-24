За пьянство на удаленке предложили не увольнять

За пьянство на удаленке наказывать не будут. По мнению авторов законопроекта о дистанционной занятости, действующие нормы трудового кодекса в этом случае не актуальны.

Ведь если результаты труда устраивают начальство, то и увольнять работника вроде как не за что. Даже если он был немного подшофе. Тем более, чтобы доказать факт употребления алкоголя на удаленке, мягко говоря, проблематично.

Вместо этого уже предлагают добавить статью «О невыходе на связь». Например, если человек не реагирует на запросы руководителя в рабочее время, то трудовой контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке.