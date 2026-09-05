Комбинат «Каметсталь» приостановил работу после удара Армии России

Украинский металлургический комбинат «Каметсталь» в городе Каменское приостановил работу после удара Вооруженных сил России. Об этом 5 сентября сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По данным издания, из-за повреждений на предприятии были остановлены две доменные печи. В настоящее время комбинат не осуществляет работу.

Также сообщается, что после удара на территории завода возник пожар, который впоследствии был ликвидирован.

Ранее в этот же день Министерство обороны России сообщило о групповом ударе по предприятиям металлургической промышленности в Днепропетровской области и логистическим центрам. В ведомстве уточнили, что были поражены комбинат «Каметсталь» и металлургический завод «Днепр» («Днепровский металлургический завод»).

По данным российского Минобороны, эти предприятия являются крупными поставщиками металлопродукции для военного производства Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска нанесли удары по объектам, используемым Вооруженными силами Украины. Также были атакованы пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 158 районах зоны СВО.

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