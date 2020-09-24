Очередное разочарование: концерт Королевой отменился после скандала с изменой Тарзана

Певицу Наташу Королеву постигло новое разочарование: ее концерт в подмосковном Егорьевске, запланированный на 22 сентября, отменили. Поклонники предположили, что отмена шоу связана с невеселыми событиями в жизни певицы, которая пытается справиться с последствиями измены мужа Сергея Глушко (Тарзан). Однако дело оказалось в другом: местный организатор не смог расплатиться по счетам, поэтому артистка была вынуждена отменить выступление и потерять приличный гонорар.

Тем не менее, фанатам Королевой расстраиваться не стоит. Первый после самоизоляции сольный концерт певицы пройдет в Костроме 3 октября. Изначально выступление планировалось на 22 апреля, однако из-за ограничений дата была перенесена, сообщает KOSTROMA.TODAY.

На сцену артистка вернется с триумфальным шоу «Ягодка», во время которого исполнит как новые песни, так и полюбившиеся зрителям хиты. По информации портала, билеты на концерт известной певицы разлетаются в момент — самые лучшие места в первых рядах уже заняты.

Похоже, певица плавно входит в рабочий режим, несмотря на то, что в ее семье до сих пор «штормит». Недавно Королева выпустила новую песню «Красная помада», в которой она намекает на разочарование в любимом. В начале сентября артистка обнаружила пропажу в своем доме драгоценностей. Оказалось, что в ее отсутствие ее муж Сергей Глушко (Тарзан) пригласил к себе двух женщин, которые, по его словам, опоили его и соблазнили. Об измене стриптизера с 28-летней Анастасией Шульженко узнала вся страна: девушка начала ходить по федеральным каналам и делиться подробностями интимных отношений с мужем певицы. И Королева, и Тарзан с критикой обрушились на телешоу, призвав прекратить ворошить грязное белье своей семьи.

Ранее 5-tv.ru писал, что сексолог поведал о причинах измены Тарзана Королевой.