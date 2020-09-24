Оружие адептов «секты Виссариона» оказалось легальным

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Алина Потёмкина
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Руководители организации были задержаны на днях.

Оружие адептов «секты Виссариона» оказалось легальным

Фото: URA.RU / ТАСС / Вова Жабриков

Найденное во время обысков у членов так называемой «секты Виссариона» оружие оказалось легальным. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Оружие все легальное. Но сейчас проводится экспертиза оружия на предмет его возможных кустарных переделок», — сказал информатор.

По его словам, экспертизой занимаются в Главном следственном управлении Следственного комитета России.

Ранее 5-tv.ru писал, что при обысках в «секте Виссариона» правоохранители нашли у адептов огнестрельное оружие, порох, около трех миллионов рублей, дорогостоящий алкоголь и подарки, включая часы, ручки и золотые украшения. Руководители «Церкви Последнего Завета» — так называется «секта Виссариона» официально — были задержаны накануне. Суд арестовал их сроком на два месяца.

Сергей Тороп, он же Виссарион — основатель организации, адепты которой искренне считают его современным воплощением Иисуса Христа. Согласно данным в материалах уголовного дела мужчины, он запрещал живущим в общине людям обращаться к «мирским» врачам. Действующие среди сектантов правила привели к смерти малолетнего ребенка. Кроме того, один из последователей «секты Виссариона» свел счеты с жизнью.

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