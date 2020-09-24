Стали известны обстоятельства гибели дочери актера Владимира Конкина

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Алиса Маркова
Срочная новость 7 116

София Конкина была доставлена в реанимационное отделение столичной больницы, однако врачам не удалось ее спасти.

Стали известны обстоятельства гибели дочери актера Владимира Конкина

Фото: www.globallookpress / Gennadii Usoev

5-tv.ru стали известны обстоятельства гибели дочери актера Владимира Конкина Софии. Пару дней назад она ушла в плавательный бассейн в «Джамп-клуб», однако домой не вернулась.

23 сентября родственникам девушки позвонили из больницы и сообщили, что она в реанимации. Минувшей ночью София умерла. Врачам не удалось ее спасти. Хотя близкие не верят в такую смерть дочери знаменитого советского и российского артиста. Так как девушка занималась плаванием, она не могла просто утонуть, считают родственники погибшей.

София, дочь заслуженного артиста РФ и исполнителя роли Шарапова из культового фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина.

Facebook @konkinasofia

По данным 5-tv.ru, предварительная причина — утопление в пресной воде. Столичная полиция проводит проверку по факту произошедшего. Информация уточняется.

Владимир Конкин — звезда советского и российского кино. На его счету десятки популярнейших картин — «Как закалялась сталь», «Место встречи изменить нельзя», «Отцы и дети», «Принцесса на бобах», «Сармат» и многие другие. У 69-летнего актера трое детей — старшие близнецы Ярослав и Святослав и младшая София. Супруга Владимира Конкина умерла в 2010 году от онкологического заболевания.

 
 

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