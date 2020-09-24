5-tv.ru стали известны обстоятельства гибели дочери актера Владимира Конкина Софии. Пару дней назад она ушла в плавательный бассейн в «Джамп-клуб», однако домой не вернулась.

23 сентября родственникам девушки позвонили из больницы и сообщили, что она в реанимации. Минувшей ночью София умерла. Врачам не удалось ее спасти. Хотя близкие не верят в такую смерть дочери знаменитого советского и российского артиста. Так как девушка занималась плаванием, она не могла просто утонуть, считают родственники погибшей.