«Занималась без тренера»: посетитель бассейна рассказал об утонувшей дочери актера Конкина

В четверг, 24 сентября, скончалась дочь заслуженного артиста РФ, актера Владимира Конкина София. По предварительным данным, причиной смерти 32-летней женщины стало утопление в пресной воде.

Как удалось выяснить 5-tv.ru, пару дней назад наследница артиста ушла в столичный спортивный комплекс «Джамп-клуб», чтобы поплавать в бассейне, однако домой не вернулась. 23 сентября родственникам Конкиной позвонили медики и сообщили, что она в реанимации. К несчастью, спасти женщину не удалось.

Близкие Софии утверждают, что ее смерть не могла быть трагической случайностью. Во многом, потому что погибшая якобы была профессиональной пловчихой.

Чтобы прояснить ситуацию, за комментарием 5-tv.ru обратился к постоянному посетителю бассейна, где и произошло ЧП.

Виктор Пелагеен отметил, что сотрудники фитнес-клуба всегда тщательно следили за соблюдением норм посещения комплекса. В частности, каждый клиент мог прийти бассейн только по предварительной записи. Дочь актера же ходила на занятия в период с 12.00 до 16.00, как и собеседник издания.

«У нас все отлично, очень хороший клуб, очень хорошие тренеры, очень чисто. Без масок не пускают, все строго, по записи. <…> У нас там нет спортсменов. Все занимаются для себя. Она занималась без тренера. Обычный, нормальный человек. Не сильная, не слабая. Я видел ее одну, но она общается там с кем-то, мы все общаемся», — поделился наблюдениями Виктор.

По его словам, в спортивном клубе, как и положено, есть медицинский кабинет. Однако дежурит ли врач на постоянной основе — мужчина не знает. Пелагеен также подчеркнул, что на территории комплекса, в частности, в бассейне ведется видеонаблюдение.

В настоящее время по факту случившегося полиция Москвы организовала досудебную проверку. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств смерти дочери известного актера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что смерть дочери для актера Владимира Конкина стала уже четвертой крупной трагедией в его жизни.