У погибшей дочери актера Владимира Конкина остался малолетний ребенок

Источник 5-tv.ru, близкий к семье известного советского и российского актера Владимира Конкина, сообщил о том, что у его погибшей дочери звезды кино Софии остался 11-летний ребенок — девочка, чье имя неизвестно. Сейчас решается вопрос, кто из близких актера будет оформлять над ней опеку.

По предварительной информации погибшая София Конкина жила с дочерью вдвоем, мужчины у нее не было.

Сейчас близкие Софии намерены выяснить, что стало причиной трагической смерти 32-летней дочери актера. Хронических заболеваний у нее не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обстоятельствах гибели дочери заслуженного артиста РФ и исполнителя роли Шарапова из культового фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина. Пару дней назад она ушла в плавательный бассейн в «Джамп-клуб», но домой не вернулась.

23 сентября родственникам девушки позвонили из больницы и сообщили, что она в реанимации. В ночь на 24 сентября София скончалась. Врачи не смогли ее спасти. Однако близкие не верят в такую смерть дочери знаменитого советского и российского артиста. Поскольку девушка занималась плаванием, она не могла просто утонуть, считают родственники погибшей.