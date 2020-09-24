У погибшей дочери актера Владимира Конкина остался малолетний ребенок

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Алиса Маркова
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София Конкина утонула в бассейне в Москве. Врачи пытались ее спасти, но не смогли.

У погибшей дочери актера Владимира Конкина остался малолетний ребенок

Фото: Facebook @konkinasofia

Источник 5-tv.ru, близкий к семье известного советского и российского актера Владимира Конкина, сообщил о том, что у его погибшей дочери звезды кино Софии остался 11-летний ребенок — девочка, чье имя неизвестно. Сейчас решается вопрос, кто из близких актера будет оформлять над ней опеку.

По предварительной информации погибшая София Конкина жила с дочерью вдвоем, мужчины у нее не было.

Сейчас близкие Софии намерены выяснить, что стало причиной трагической смерти 32-летней дочери актера. Хронических заболеваний у нее не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обстоятельствах гибели дочери заслуженного артиста РФ и исполнителя роли Шарапова из культового фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина. Пару дней назад она ушла в плавательный бассейн в «Джамп-клуб», но домой не вернулась.

23 сентября родственникам девушки позвонили из больницы и сообщили, что она в реанимации. В ночь на 24 сентября София скончалась. Врачи не смогли ее спасти. Однако близкие не верят в такую смерть дочери знаменитого советского и российского артиста. Поскольку девушка занималась плаванием, она не могла просто утонуть, считают родственники погибшей.

По данным 5-tv.ru, предварительная причина — утопление в пресной воде. Столичная полиция проводит проверку по факту произошедшего. Информация уточняется.

Владимир Конкин — звезда советского и российского кино. На его счету десятки популярнейших картин — «Как закалялась сталь», «Место встречи изменить нельзя», «Отцы и дети», «Принцесса на бобах», «Сармат» и многие другие. У 69-летнего актера трое детей — старшие близнецы Ярослав и Святослав и младшая София. Супруга Владимира Конкина умерла в 2010 году от онкологического заболевания.

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