У погибшей дочери актера Владимира Конкина остался малолетний ребенок
София Конкина утонула в бассейне в Москве. Врачи пытались ее спасти, но не смогли.
Фото: Facebook @konkinasofia
Источник 5-tv.ru, близкий к семье известного советского и российского актера Владимира Конкина, сообщил о том, что у его погибшей дочери звезды кино Софии остался 11-летний ребенок — девочка, чье имя неизвестно. Сейчас решается вопрос, кто из близких актера будет оформлять над ней опеку.
По предварительной информации погибшая София Конкина жила с дочерью вдвоем, мужчины у нее не было.
Сейчас близкие Софии намерены выяснить, что стало причиной трагической смерти 32-летней дочери актера. Хронических заболеваний у нее не было.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об обстоятельствах гибели дочери заслуженного артиста РФ и исполнителя роли Шарапова из культового фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина. Пару дней назад она ушла в плавательный бассейн в «Джамп-клуб», но домой не вернулась.
23 сентября родственникам девушки позвонили из больницы и сообщили, что она в реанимации. В ночь на 24 сентября София скончалась. Врачи не смогли ее спасти. Однако близкие не верят в такую смерть дочери знаменитого советского и российского артиста. Поскольку девушка занималась плаванием, она не могла просто утонуть, считают родственники погибшей.
По данным 5-tv.ru, предварительная причина — утопление в пресной воде. Столичная полиция проводит проверку по факту произошедшего. Информация уточняется.
Владимир Конкин — звезда советского и российского кино. На его счету десятки популярнейших картин — «Как закалялась сталь», «Место встречи изменить нельзя», «Отцы и дети», «Принцесса на бобах», «Сармат» и многие другие. У 69-летнего актера трое детей — старшие близнецы Ярослав и Святослав и младшая София. Супруга Владимира Конкина умерла в 2010 году от онкологического заболевания.
Читайте также
77%
0.08 89.25
-0.23
Нашли ошибку?