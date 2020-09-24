Четыре трагедии в жизни актера Владимира Конкина

Звезда советского и российского кино Владимир Конкин, на счету которого десятки любимых зрителями картин, пережил четвертую трагедию в жизни.

Смерть дочери

Ночью 24 сентября в реанимации скончалась его младшая дочь София. За пару дней до трагедии девушка ушла в бассейн, но домой оттуда не вернулась. 23 сентября вечером родственникам сообщили о ее госпитализации в Боткинскую больницу после утопления. В обстоятельствах гибели дочери актера разбирается столичная полиция.

Выстрел в сына Ярослава

Первый неприятный инцидент в жизни исполнителя роли оперативника московского уголовного розыска Шарапова разразился в августе 2008 года. Той ночью в дверь квартиры Владимира Конкина на Ленинградском проспекте кто-то начал громко барабанить. Оказалось, что в родительский дом пытался попасть один из сыновей-близнецов знаменитости — Ярослав, который проживает с семьей в Петербурге и внезапно решил нагрянуть к отцу.

Владимир Конкин был в этот момент один в жилище и не спешил открывать дверь. Его супруга Алла ушла в гости к соседке. Ярослав вышел на улицу и стал кричать актеру, чтобы тот впустил его в квартиру. В определенный момент сын знаменитости решил залезть в жилище через окно на третьем этаже. Владимир Конкин, заметив силуэт человека, недолго думая схватил травматический пистолет и выстрелил. Наследник рухнул на землю, а актер не на шутку перепугавшись вызвал ему скорую помощь. Ярослав отказался от госпитализации, а врачи сообщили обо всем в полицию. Владимира Конкина забрали в отделение, а на утро отпустили — сын не стал писать заявление на отца.

Смерть жены

В конце марта 2010 года семью Владимира Конкина потрясла очередная трагедия. После долгой борьбы с онкологическим заболеванием скончалась супруга Алла, с которой актер прожил 39 лет. Женщина не хотела беспокоить мужа и длительное время скрывала от него страшный диагноз. О болезни заслуженный артист РФ узнал от домработницы, когда у жены уже была четвертая стадия рака.

Две судимости сына Святослава

В августе 2015 года второй из сыновей-близнецов Владимира Конкина пошел под суд за контрабанду валюты. В процессе были учтены его положительные характеристики и наличие ребенка. Святослав Конкин был приговорен к штрафу в размере годовой зарплаты.

Стоит отметить, что в 2009 году наследник актера получил четыре с половиной года условно за попытку вывезти в Великобританию старинные кубки и бляхи.

В августе 2013 года Владимир Конкин перенес сердечный приступ и прошел процедуру радиочастотной абляции в целях устранения аритмии.

Ранее 5-tv.ru сообщал об обстоятельствах гибели дочери актера Владимира Конкина.