Расторгнувшая свадьбу Азиза хочет пустить платье за 11 миллионов на покрывала

Певица Азиза, отменившая торжество из-за слухов о неверности жениха, Давида Григоряна, намерена необычно распорядиться своим свадебным платьем за 11 миллионов рублей. Как пишет издание «Собеседник», артистка хочет перекроить десятиметровый шлейф в покрывала для своих старших сестер. Звездный дизайнер Аника Керимова, создавшая этот шедевр категорически против и надеется переубедить подругу.

«Азиза сейчас на эмоциях: она успокоится, и мы решим, что делать с платьем. Это же не обычный наряд, который можно купить в любом магазине. Платье Азизы — настоящее произведение искусства ручной работы, достойное Книги рекордов Гиннесса. Шлейф украшают кристаллы Сваровски — на него ушло более 60 килограммов камней. Неужели вы думаете, что такую роскошь можно пустить на покрывала? Это безумие!» — эмоционально отреагировала дизайнер.

Более того, она уверена, что свадьбе все-таки быть. Если вначале после отмены торжества певица была в гневе и отказывалась даже разговаривать с впавшим в немилость возлюбленным, то сейчас постепенно отходит.

«Быть может, Давиду удастся вновь вернуть доверие нашей восточной дивы. Во всяком случае, ранее Азиза была настроена против их общения. Сейчас она реагирует более лояльно. Они общаются», — успокоила Аника Керимова.

Ранее 5-tv.ru писал, как жених Азизы высказался об отмене свадьбы певицей.