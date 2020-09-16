«Не было никаких измен»: жених Азизы высказался об отмене свадьбы певицой

Свадьба певицы Азизы и бизнесмена Давида Григоряна может состояться. Информацию о ее отмене опроверг в интервью изданию «Собеседник.ru» жених артистки.

Как сообщал 5-tv.ru, артистка отказалась выходить замуж из-за предполагаемой неверности избранника. 56-летняя невеста подозревала Григоряна в связи с помощницей Екатериной после того, как звезде показали любовную переписку с дамой. Затем мужчине приписали роман с участницей шоу «Дом-2» Яной Шафеевой. Флиртующего с девушкой предпринимателя увидели в одном из столичных ресторанов. Позже выяснилось, что помощница сфабриковала переписку из обиды за увольнение, а общение с Шафеевой не зашло дальше флирта.

«Никаких измен Азизе с моей стороны не было. Все это — подстроенная журналистами акция. Кадры, которые показали Азизе, вырваны из общего плана. Яна была единственной свободной девушкой в тот вечер. Мы сидели рядом за столом и, естественно, общались. Немного выпили: спиртное сыграло свою роль. Но повторяю: с моей стороны не было никаких измен. И даже предпосылок к этому», — заявил Григорян.

Жених согласился, что у Азизы есть повод для недоверия, но ревновать из-за невинного заигрывания — несерьезно для людей их возраста, считает Давид.

«Я не думаю, что эпизод с Яной оставит серьезный негативный отпечаток в ее душе. Думаю, что я смогу вновь вернуть ее расположение. Азиза еще обижается. Но я слышу по голосу, что ситуация налаживается. Она все понимает. К тому же платье (свадебное — Прим.ред.) уже почти готово — была генеральная примерка. Я Анике (Аника Керимова, дизайнер — Прим.ред.) сказал, что Азиза сейчас успокоится и все будет хорошо», — сказал бизнесмен.

Жених добавил, что у него и невесты множество планов. Влюбленные хотят провести медовый месяц на Мальдивах после открытия границы. По возвращении с островов они собираются переселиться в новый московский особняк, строительство которого закончится ко дню бракосочетания — 25 сентября. Само торжество обещает быть пышным. Одно лишь белое платье Азизы, украшенное камнями Сваровски, обошлось ей в 11 миллионов рублей. На свадьбу приглашены 600 гостей, включая селебрити, спортсменов и политиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Азиза признала непричастность мужа к изменам, но не захотела выходить замуж из-за характера жениха.