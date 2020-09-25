В Совфеде обсудили, как противодействовать внешнему вмешательству в дела РФ
Как пояснил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, зарубежные структуры вынуждают страну принимать ответные меры.
Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, 5-tv.ru
На все вмешательства во внутренние дела России последуют ответные меры адекватного характера, в том числе закрепленные законодательно. Об этом было заявлено на профильной комиссии в Совете Федерации. Там сегодня обсуждали соответствующую поправку в обновленной Конституции.
«Речь идет об ответных действиях и принимать эти меры нас вынуждают те зарубежные структуры, которые используют противоправные вмешательства в суверенные дела других в качестве важнейшего элемента своей политики Авторы всего этого далеко за пределами нашей страны находятся», — пояснил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов:
Сенаторы предложили законодательно регламентировать деятельность зарубежных эмиссаров в России, а также обязать общественные организации, которые занимаются политикой, проходить госрегистрацию, чтобы не было возможностей для разного рода нежелательной деятельности.
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