Добровинский прокомментировал возбуждение второго дисциплинарного дела
Действия адвокатской палаты Москвы основаны на запросе Минюста.
Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель
Известный адвокат Александр Добровинский, который в громком деле актера Михаила Ефремова представлял интересы пострадавшей стороны, прокомментировал информацию о возбуждении против него второго дисциплинарного дела.
«Это давно. Да, есть представление. В начале октября будем рассматривать», — спокойно ответил юрист.
На вопрос 5-tv.ru о том, знает ли он о причинах претензий Минюста и коллег, Добровинский признался, что ему все известно, а все в октябре будет обсуждено внутри адвокатского сообщества и там будет найдена истина «правы они или нет».
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