Муцениеце похвасталась скорой свадьбой

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Валентин Черников
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Актриса и бывшая супруга Павла Прилучного узнала, когда вновь выйдет замуж.

Фото, видео: Instagram @agataagata

Спустя три месяца после развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце заговорила о новом замужестве. До этого актриса сообщила, что наслаждается одиночеством и не торопится связывать себя узами брака. Но, похоже, планы звезды поменялись.

Муцениеце выложила в Instagram видео, на котором воспользовалась популярным мобильным приложением — виртуальным оракулом. Девушка задала вопрос, когда состоится ее свадьба. Приложение выдало ей предсказание в виде письма в конверте. На бумаге высветилась надпись: «Через девять месяцев».

Instagram @agataagata

И хотя у Агаты пока нет подходящей кандидатуры на роль мужа, полученный результат ее удовлетворил. Свое одобрение она показала, подняв вверх большой палец.

Прежде Муцениеце отмечала, что скептически относится к подобным приложениям. Теперь же актриса изменила к ним отношение, находит их хорошим способом развлечься и периодически гадает на будущее. Ее экс-супруг актер Павел Прилучный, тем временем, не теряет время и обустраивает семейную жизнь с новой возлюбленной — звездой ситкома «Папины дочки» Мирославой Карпович.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прилучный показал шикарный особняк, где живет с Карпович.

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