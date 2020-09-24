«Друзья пустили»: Прилучный показал шикарный особняк, где живет с Карпович

Павел Прилучный показал в сторис Instagram свое новое жилище. На фото подписчики разглядели просторный особняк с большим бассейном и камином. Как пишет сайт KP.RU, в этот дом актер въехал вместе с новой возлюбленной — звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Об этом изданию рассказали знакомые и коллеги артиста.

По словам человека из окружения Прилучного, на переезде из дома, где актер жил с теперь уже бывшей женой Агатой Муцениеце, настояла новая пассия. Правда, пока роскошный особняк не принадлежит знаменитости: после развода он весь в долгах.

«Дом и машины — за все еще надо гасить кредиты. Видимо, друзья пустили пожить в своем доме. Он, кстати, находится неподалеку от поселка „Трувиль“, где ранее Павел жил с семьей», — рассказал источник.

Instagram @bugevuge

В новом доме пока почти нет мебели, зато в распоряжении пары бассейн и камин. Судя по фото, которыми делится с фанатами сам Прилучный, в гости к нему регулярно приезжают дети от первого брака с Муцениеце.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись 15 июня. О своем расставании они объявили еще зимой, чем немало расстроили поклонников. Еще бы — пара прожила в браке почти девять лет и растила двоих детей: Тимофея и Мию. Вскоре после разрыва появились слухи о романе звезды сериала «Мажор» с Мирославой Карпович. Открыто никто из них о новых отношениях не говорит.

Ранее 5-tv.ru писал, что после развода Павла Прилучного разыскивают судебные приставы.