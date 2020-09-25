Подозреваемый в убийстве школьницы может быть виновен в еще одной смерти

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Татьяна Меркер
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Правоохранители в Нижегородской области ищут бывшего сожителя матери девочки.

Фото, видео: globallookpress.com /P. Frischknecht, 5-tv.ru

В поселке Неклюдово Нижегородской области продолжаются поиски убийцы девятилетней школьницы. Девочка вышла из школьного автобуса около 17:00, но дома не появилась. Спустя пять часов в том же районе было обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти.

По предварительным данным, причастным к убийству может быть 34-летний Павел Сурков. Мужчина ранее проживал с матерью девочки, но был осужден и отправлен в колонию. Два месяца назад Сурков освободился, но бывшая возлюбленная  не приняла его, тогда мужчина пригрозил «отомстить на дочери».

Очевидцы сообщили, что подозреваемого видели в магазине, где он покупал алкоголь, за несколько часов до того, как было обнаружено тело девочки.

Павел Сурков может быть виновен еще в одном убийстве. В городе Бор, ближайшем к поселку Неклюдово, нашли тело 36-летней женщины с пробитой головой. Следователи его подозревают в причастности к произошедшему. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что камеры видеонаблюдения, запечатлели, как погибшую девочку в сторону лесополосы уводил неизвестный мужчина.

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