Видео: Перед смертью пропавшую в Нижегородской области девочку видели с мужчиной
Тело малышки было обнаружено в безлюдном районе поселка Неклюдово.
Фото, видео: globallookpress.com /f88, vk.com/tvoybor
Жителей поселка Неклюдово в Нижегородской области всколыхнула весть о пропаже 9-летней девочки. Ребенок был объявлен в розыск, а позднее тело обнаружили добровольцы и члены поисково-спасательного отряда «Волонтер».
Удалось выяснить, что девочка вышла из школьного автобуса около 17:00, но дома не появилась. Спустя пять часов в этом же районе было обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщение об этом появилось на сайте регионального СК.
Камеры видеонаблюдения, установленные на ближайшем к месту ее пропажи здании запечатлели, как девочку в сторону лесополосы уводил неизвестный мужчина.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность предполагаемого преступника.
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