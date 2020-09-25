Видео: Перед смертью пропавшую в Нижегородской области девочку видели с мужчиной

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Татьяна Меркер
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Тело малышки было обнаружено в безлюдном районе поселка Неклюдово.

Фото, видео: globallookpress.com /f88, vk.com/tvoybor

Жителей поселка Неклюдово в Нижегородской области всколыхнула весть о пропаже 9-летней девочки. Ребенок был объявлен в розыск, а позднее тело обнаружили добровольцы и члены поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Удалось выяснить, что девочка вышла из школьного автобуса около 17:00, но дома не появилась. Спустя пять часов в этом же районе было обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщение об этом появилось на сайте регионального СК.

Камеры видеонаблюдения, установленные на ближайшем к месту ее пропажи здании запечатлели, как девочку в сторону лесополосы уводил неизвестный мужчина.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность предполагаемого преступника.

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