Российский Интерпол изъял фальшивых лекарств на 14 миллионов долларов

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Спецоперация «Пангея» проводилась на территории 90 стран.

Фото, видео: globallookpress.com /Hartmut Schmidt, 5-tv.ru

Сотрудники российского бюро Интерпола обезвредили международную банду торговцев поддельными противовирусными препаратами.

Спецоперация «Пангея» проводилась на территории 90 стран. Задержаны — 120 человек. Изъяты тонны контрафакта на сумму свыше 14 миллионов долларов США.

Криминальный бизнес подпольные фармацевты наладили в самый разгар борьбы с COVID-19. Фальшивки продавали через интернет-магазины и в соцсетях, выдавая их за препараты, которые помогают при лечении коронавируса. Сейчас эксперты изучают состав изъятых медикаментов. Возбуждено 87 уголовных дел.

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