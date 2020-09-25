Российский Интерпол изъял фальшивых лекарств на 14 миллионов долларов

Сотрудники российского бюро Интерпола обезвредили международную банду торговцев поддельными противовирусными препаратами.

Спецоперация «Пангея» проводилась на территории 90 стран. Задержаны — 120 человек. Изъяты тонны контрафакта на сумму свыше 14 миллионов долларов США.

Криминальный бизнес подпольные фармацевты наладили в самый разгар борьбы с COVID-19. Фальшивки продавали через интернет-магазины и в соцсетях, выдавая их за препараты, которые помогают при лечении коронавируса. Сейчас эксперты изучают состав изъятых медикаментов. Возбуждено 87 уголовных дел.