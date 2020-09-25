Госдума может ввести штраф за повторный ложный вызов экстренных служб

Ложный вызов экстренных служб обойдется россиянам в круглую сумму. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому повторный заведомо необоснованный звонок в полицию, скорую или МЧС будет наказываться штрафом до пяти тысяч рублей.

Экипажи обязаны реагировать на все заявки, однако по статистике каждый двадцатый выезд — что называется «на деревню к дедушке». Звонят подвыпившие люди, которым не с кем поговорить, одинокие пенсионеры и просто шутники. Но вот экстренным службам не до смеха: каждый пустой выезд — серьезные расходы. А те, кому в этот момент действительно нужна помощь, могут получить ее слишком поздно.