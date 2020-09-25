ЦУМ оштрафован более чем на один миллион рублей за нарушение масочного режима

|
Карина Бернтгольц
Срочная новость 11

Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

ЦУМ оштрафован более чем на один миллион рублей за нарушение масочного режима

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

ЦУМ оштрафован более чем на один миллион рублей за нарушение масочного режима, который требуется соблюдать в период пандемии коронавируса в столице. Об крупном штрафе универмага сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Предприятие, крупный магазин ЦУМ в Москве, был оштрафован более чем на миллион рублей», — цитирует его ТАСС.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
77.18
0.83 89.98
0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:28
Сложный характер, поиск любимого, материнство: какой была дочь Владимира Конкина
8:28
Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома из-за роста заболеваемости COVID
8:21
ЦУМ оштрафован более чем на один миллион рублей за нарушение масочного режима
8:14
При обыске в доме главы «секты Виссариона» нашли целый склад оружия — фото
8:07
«Агент 007» из жизни: В Польше нашли реального Джеймса Бонда
7:59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака
«История о красавице и чудовище»: дочь Долиной показала архивные снимки с Началовой
Международная реакция на выступление Владимира Путина в ООН

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок