ЦУМ оштрафован более чем на один миллион рублей за нарушение масочного режима, который требуется соблюдать в период пандемии коронавируса в столице. Об крупном штрафе универмага сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Предприятие, крупный магазин ЦУМ в Москве, был оштрафован более чем на миллион рублей», — цитирует его ТАСС.