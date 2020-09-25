ЦУМ оштрафован более чем на один миллион рублей за нарушение масочного режима
Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Фото: РИА Новости / Алексей Майшев
ЦУМ оштрафован более чем на один миллион рублей за нарушение масочного режима, который требуется соблюдать в период пандемии коронавируса в столице. Об крупном штрафе универмага сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«Предприятие, крупный магазин ЦУМ в Москве, был оштрафован более чем на миллион рублей», — цитирует его ТАСС.
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