Назван основной показатель для определения второй волны коронавируса

Для оценки волны распространения коронавируса нужно исходить из соотношения между числом заболевших и выздоровевших. Об этом РБК заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«Самая главная история в этом деле — это разница между количеством выявленных и количеством выписанных», — сказала Попович.

По ее словам, ситуация в регионах и даже городах разнится. Так, в Москве превалирует число выздоровевших и покинувших больницы. В то же время, по мнению эксперта, нет повода для разговоров о второй волне инфекции.

«Есть ощущение того, что сошедшая на малозаметный уровень выявляемости ситуация вдруг опять резко идет по экспоненте. Формальных признаков наступления волны нет, есть просто разница между прошедшим периодом и новым периодом. Резкое, в какое-то количество раз увеличение выявляемости», — объяснила Попович.

Аналогичной точки зрения придерживается и профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн. Тем не менее, по его словам, россиянам следует быть готовыми к изменению сценария и соблюдать противоэпидемиологические меры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей столицы старше 65 лет оставаться дома и рекомендовал руководителям предприятий перевести сотрудников на удаленную работу. Такие меры помогут остановить распространение вируса, считает градоначальник.