«Затяжная депрессия»: Корчевников ищет подработку, чтобы платить за лечение

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Анастасия Шадская
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Известный телеведущий едва не лишился слуха из-за проблем со здоровьем.

«Затяжная депрессия»: Корчевников ищет подработку, чтобы платить за лечение

Фото: ТАСС / Сергей Карпухин

Телеведущему Борису Корчевникову приходится искать себе дополнительную работу — не хватает денег на обследования в Германии. Об этом рассказал промоутер Евгений Морозов, пишет сайт KP.RU.

Слухи о проблемах со здоровьем у Корчевникова ходили давно. В последнее время они все больше подтверждаются свидетельствами очевидцев, намеками знакомых ведущего и поведением его самого в эфире. Говорят, что после удаления опухоли мозга в 2015 году он почти лишился слуха. Возможно, сейчас у него ухудшение состояния.

В настоящее время Корчевников является генеральным директором телеканала «Спас». Также он продолжает вести программу Судьба человека». Однако промоутеру Евгению Морозову известно больше других.

«На меня недавно вышел помощник Корчевникова и предложил стать его директором, делать ему корпоративы», — рассказал Морозов.

Именитый ивент-менеджер признался, что и раньше сталкивался с телеведущим по работе, но остался от него не в восторге. Тот мог в последний момент отказаться от участия в празднике, когда его уже некем было заменить. Тогда его гонорары составляли около 300 тысяч рублей, нынешние расценки Морозову неизвестны.

«Насколько я знаю, у Бориса затяжная депрессия на фоне болезни, поэтому он в последнее время редко появляется на светских раутах, — рассказал он. — Лечение в Германии очень дорогое, одно обследование в среднем обходится ему от десяти тысяч евро».

Именно такие расценки заставили Морозова думать, что Корчевников пошел на поиск подработку из нужды. Как известно, сам телеведущий верующий и далек от интересов звездной тусовки Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Борис Корчевников внезапно заговорил о смерти и напугал поклонников.

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