«Жизнь без Бога потерпела фиаско»: Корчевников заговорил о смерти

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Валентин Черников
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Недавно рассказавший о болезни ведущий поделился своими философскими размышлениями.

Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир; Instagram @b.korchevnikov

Тема жизни и смерти всплыла в размышлениях Бориса Корчевникова. На такие мысли телеведущего натолкнуло посещение собора Святой Софии в Стамбуле. После захвата Византии турками-османами в середине XV века один из самых величественных христианских храмов превратили в мечеть.

«Счастье, что мне выпало жить и, наверно, умереть в России. Стране, которая за свою тысячу лет была и остается домом для десятков разных вер и больше сотни народов. И ни разу ни один народ и ни одна вера у нас не утверждалась за счет другой. Стране, в которой невозможно себе представить, чтобы превратить в мечеть храм. Или храм в мечеть. Да, мы в недавнем прошлом сами умудрились разрушать свои святыни: и храмы, и мечети, и памятники прошлого. Но жизнь, из которой был изгнан Бог — потерпела фиаско. Не забыть бы», — написал Корчевников.

Instagram @b.korchevnikov

Телеведущий вспомнил период установления советской власти, когда церкви взрывались и пустели. Верующие подписчики подписались под его словами и пожелали крепкого здоровья, а момент смерти ему предложили отложить на максимально возможный срок.

«Дай вам бог крепкого здоровья! Вы наш лучик света»;

«Борис, почему без маски? Берегите себя»;

«Только давайте вы умрете чуть позже, может еще не все места посетили», — ответили в комментариях.

Пять лет назад актер и телеведущий Борис Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли в головном мозге. Заболевание удалось победить, но в последнее время в близких кругах Бориса начали говорить о его прогрессирующей потере слуха.

Ранее 5-tv.ru писал, что Корчевников в эфире своей программы ответил на вопрос о своей болезни.

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