Трагедия сестры певицы Нюши: как биокамин превращается в смертельно опасное устройство

История сестры Нюши вскрыла опасность биокаминов без обязательной сертификации

И начинаем с жуткой истории из Москвы, где биокамин едва не стоил жизни двукратной олимпийской чемпионке. Сестра певицы Нюши Мария Шурочкина получила тяжелые ожоги при пожаре в собственной квартире. Сейчас спортсменка в реанимации.

Причем это далеко не первый подобный случай. Почему устройства, которые принято считать безопасными, могут стать смертельной ловушкой — разбиралась корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Страшный пожар в жилом комплексе бизнес-класса: ожоги шеи, груди, живота и рук. Состояние тяжелое — обожжено 32 процента тела. Пострадавшая — двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, сестра певицы Нюши, едва не лишилась жизни из-за одного лишь устройства.

«Было видно прям вот вспышки огня. Это биокамин, в который подлили жидкость. Биокамин, скажу, такая вещь у меня была, требует все-таки сноровки», — рассказал сосед, очевидец Сафронов.

Подробностями с «Известиями» делятся соседи Марии Шурочкиной. По предварительной информации, когда девушка заправляла биокамин, произошел мощный взрыв. Певица Нюша рассказала о состоянии младшей сестры.

Живое пламя в интерьере. Сейчас практически каждая уважающая себя гламурная дива устанавливает себе такой модный биокамин.

«Он у нас для красоты. Он красивый, роскошный, красиво светится, но не греет», — рассказала актриса, певица Анна Калашникова.

От биокаминов якобы нет дыма и запаха — не нужен дымоход. Не нужно и сложное согласование с противопожарными службами. Но это все-таки настоящий огонь, и он опасен.

«Эти камины не разожжешь спичкой и не подкинешь в них обычных дров. Все, что им нужно, — специальная жидкость. Это страшно красиво, но в любую минуту что угодно может пойти не так», — рассказала Анастасия Харченко.

Заправляют биокамины биоэтанолом. По сути, это обычный этиловый спирт, иногда с добавлением бензина. Такую горящую смесь потушить водой вообще невозможно.

«Пары этанола легко испаряются, его пары смешиваются с воздухом и образуют в смеси с воздухом воспламеняющуюся смесь», — рассказал кандидат химических наук Денис Жилин.

Продавцы уверяют — устройство безопасное и простое в использовании. Его легко собрать и установить дома. Но, как показывает практика, взорваться биокамин может, даже если нарушений в эксплуатации не было.

После трагедии Дарья подала в суд на продавца, сейчас он удалил сайт своего магазина и пропал с радаров. Но при этом рынок биокаминов активно растет. Это очень удобно и доступно: так, что его сможет купить даже ребенок.

«Обязательной сертификации данные устройства не подлежат, в связи с чем безопасность выпускаемых моделей не всегда может быть гарантирована производителем», — рассказал эксперт по пожарной безопасности Белов.

Неподходящее топливо, неправильная заправка, неосторожность… Да и банальная некачественная сборка — и последствия могут быть серьезными. Покупатель, как правило, даже не знает, какие именно требования предъявляются к устройству, которое он приносит домой.

«Безопасность биокамина, на мой взгляд, ну это можно сказать, что лотерея, которая может зависеть и от совести производителя, с одной стороны, с другой стороны, от грамотности покупателя», — рассказал эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Но тут, как и в реальной лотерее, единственным истинным победителем остается продавец. Только цена ошибочного, гламурного билета измеряется уже не деньгами.

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