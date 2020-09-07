Отец зарезал сына на праздновании дня рождения внука в Ростове-на-Дону

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Молодцова Анна
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Мужчина был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Отец зарезал сына на праздновании дня рождения внука в Ростове-на-Дону

Фото: PA / Andrew Matthews

В Ростове-на-Дону мужчина зарезал собственного сына во время празднования дня рождения внука, сообщает donday.ru.

Сообщается, что инцидент произошел 5 сентября. 58-летний отец во время застолья начал выяснять отношения с наследником. Разгоряченный мужчина схватил со стола нож и нанес сыну удар в шею. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Как сообщает региональный Следственный комитет, мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ростовчанину может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая модель изрезала ножом сотрудницу супермаркета в Ульяновске.

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