Европа в панике: Трамп готовит «крупную сделку» с Россией по Украине и Ирану

The Telegraph: Трамп готовит крупную сделку с Россией по Украине, Ирану и Европе

Президент США Дональд Трамп намерен договориться с российским лидером Владимиром Путиным о масштабном соглашении, которое затронет не только урегулирование на Украине, но вопросы безопасности Европы и решение иранской проблемы. Об этом сообщает британское агентство The Telegraph.

Накануне глава Белого дома анонсировал «крупную сделку», охватывающую целый ряд тем, включая украинскую повестку и Европу. Потенциальное соглашение он охарактеризовал как «прекрасное» и полагает, что от него выиграют все стороны.

«Это будет большая, прекрасная сделка, и все будут в восторге», — сказал Трамп в общении с журналистами.

Однако издание пишет о нарастании тревоги среди европейских чиновников. Они обеспокоены перспективой договоренностей Москвы и Вашингтона без полноценного участия Киева и Евросоюза.

Источники газеты заявили, что стороны обсуждают урегулирование украинского кризиса взамен на то, что Россия при помощи своих контактов с Ираном посодействует в открытии Ормузского пролива.

Ранее Трамп не исключил изменения территориальных границ Украины по итогам урегулирования конфликта, добавив, что страна станет «немного другой формы». При этом он указал на важность действующего дипломатического процесса, которого бы не было без его вовлеченности.

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