Подозреваемый в нападении на прохожих у бывшего здания редакции Charlie Hebdо задержан

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Алиса Маркова
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В результате ЧП четыре человека получили ранения, двое из которых находятся в критическом состоянии.

Подозреваемый в нападении на прохожих у бывшего здания редакции Charlie Hebdо задержан

Фото: REUTERS/Charles Platiau

Подозреваемый в нападении с ножом на прохожих у бывшего здания редакции Charlie Hebdо в Париже задержан. Об этом сообщили местные СМИ.

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Отмечается, что в результате ЧП четыре человека получили ранения, двое из которых находятся в критическом состоянии. По предварительным данным, нападавших могло быть двое.

По данным полиции, правоохранители увидели в толпе человека, одежда которого была испачкана в крови. Его задержали в районе площади Бастилии.

Нападение на прохожих было совершено около 13 часов по московскому времени на двух улицах недалеко от старого здания редакции Charlie Hebdо. Площадь Бастилии находится в паре сотен метров от этого места. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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