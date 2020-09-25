Подозреваемый в нападении на прохожих у бывшего здания редакции Charlie Hebdо задержан
В результате ЧП четыре человека получили ранения, двое из которых находятся в критическом состоянии.
Фото: REUTERS/Charles Platiau
Подозреваемый в нападении с ножом на прохожих у бывшего здания редакции Charlie Hebdо в Париже задержан. Об этом сообщили местные СМИ.
Отмечается, что в результате ЧП четыре человека получили ранения, двое из которых находятся в критическом состоянии. По предварительным данным, нападавших могло быть двое.
По данным полиции, правоохранители увидели в толпе человека, одежда которого была испачкана в крови. Его задержали в районе площади Бастилии.
Нападение на прохожих было совершено около 13 часов по московскому времени на двух улицах недалеко от старого здания редакции Charlie Hebdо. Площадь Бастилии находится в паре сотен метров от этого места. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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