Певица Афина после инцидента на шоу «Голос 60+», в котором к ней не повернулся ни один член жюри, подверглась травле со стороны поклонников телепроекта. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru. По ее словам, поток ненависти со стороны пользователей социальных сетей поразил ее своей мощью.

«Меня просто уже повели на Голгофу! Меня были готовы разорвать, застрелить, повесить, сжечь! Вот такие комментарии были в „ВКонтакте“ в группе „Голос“, в Instagram. Столько грязи вылили, столько желчи! И я думаю — ребят, да вы чего?! За что?» — удивлялась артистка.

Она призналась, что очень чувствительна к тому, как о ней отзываются люди. Даже если знаешь, что пишут неправду, осадок на душе остается. И потому ей кажется дикой сама идея, что на подобной теме можно сделать пиар. А между тем, многие не чураются такой возможности словить хайп.

«Господи, какое счастье, что моя мама не сидит в соцсетях. Но у меня есть дочь. Растет внучка, есть любимый зять. И мне очень… Может, многим артистам наплевать, что о них пишут! И мне многие говорят: „Ой, черный пиар — тоже пиар“. Я не хочу этого пиара. Сейчас говорят, что вся пресса пишет, говорят: „Дурочка, ты представляешь, как ты хайпанула!“ Да терпеть я не могу это слово — не нужен мне этот хайп!» — эмоционально заявила Афина.

Артистка подчеркнула, что тщательно следит за тем, как ведут себя на ее страницах в социальных сетях поклонники. Ведь ее аудитория — это практически семья. Чего не скажешь про фанатов ее «подруги» — Елены Ваенги. В этом она даже сочувствует коллеге: трудно постоянно жить под гнетом чужого негатива, который льется в комментарии к постам артистки.

«На моих страницах мои „афиняне“ никогда не ругаются. Я всегда, если чувствую подвох, начинаю разбираться с ними — откуда ветер дует. Говорю: „Ребятки, солнышки мои, давайте разберемся в прямом эфире — кто, что сказал“. И когда я нахожу, говорю: „Либо ты живешь в нашей семье, либо уходишь“. Что не скажешь о страницах Лены. Мне ее иногда жалко. Потому что очень часто я вижу, как она страдает от этого. Они живут ее жизнью, они влезают в ее жизнь! Они мусолят ее жизнь! Они преследуют ее!» — посетовала Афина.

Поскольку ее с Ваенгой связывает непростая история отношений, а многие зрители и подавно называют из соперницами и даже врагами, Афина решила расставить точки над i, обратившись к певице напрямую.

«В завершение хочу сказать: „Я абсолютно не злая, не агрессивна по отношению к тебе, Лена. Я безумно хотела сказать тебе всегда, что ты мне очень нравишься. Ты — сильная личность! Я была бы рада с тобой дружить, записать с тобой дуэт. Я никогда в жизни, клянусь памятью моего отца, не поливала тебя ни грязью, не говорила никогда о тебе плохо. Я мирный человек. И я очень хочу, чтобы ты поняла — в моем сердце, в моей душе нет ни грамма злости к тебе. Я всегда буду рада с тобой общаться как с человеком“» — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал детали конфликта между Афиной и Еленой Ваенгой.